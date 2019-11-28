Discovery выпустил фильм о перевале Дятлова с семью версиями случившегося

Американский телеканал Discovery снял и показал фильм для программы «Неизвестная экспедиция» о погибших на перевале Дятлова туристах. Съемки проходили на Урале в феврале 2019 года при участии российских экспертов.

Путешественник Джош Гейтс рассматривал различные версии гибели советских туристов и пытался выяснить, что же стало истинной причиной трагедии. Экспертом программы стала исследовательница Теодора Хаджийска, а приглашенными специалистами – руководитель фонда памяти Дятлова Юрий Кунцевич и тюменский историк Олег Архипов.

Авторы озвучили версии убийства дятловцев военными, сбежавшими заключенными, местными жителями. Проанализированы были вероятности схода лавины и испытания оружия.

Отрывок программы был опубликован на канале «Discovery Сhannel Россия», на котором показана съемочная группа, прибывшая в село Ушма на снегоходах. Поселение находится на пути к трагически известному месту. Американцы изучили заброшенные здания, в которых ранее жили заключенные.

Согласно одной из бытующих теорий, дятловцев мог один из беглецов, но следователи опровергли ее, так как никто не сбегал. Исследователи добавили, что они не придерживаются такого мнения.

На месте трагедии съемочная группа задействовала актеров екатеринбургского театра драмы, которые сыграли уральских студентов.

Напомним, 2 февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль на Северном Урале погибли девять туристов во главе с Игорем Дятловым. Спустя более чем 20 дней поисковая группа обнаружила их палатку, а также пять тел. Остальных обнаружили только через два месяца. До сих пор не были установлены обстоятельства и причины гибели туристов.