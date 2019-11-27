Женщина напала на охранника парковки на востоке Москвы: видео

В Сети опубликовано видео нападения женщины на охранника подземной парковки на востоке Москвы.

Как сообщают пользователи соцсети, у героини ролика не было пропуска и, как следствие, машиноместа. Тем не менее, она отчаянно требовала разрешить ей припарковаться, а ее ребенок настойчиво поддакивал матери. Но охранник был непреклонен.

Спустя время диалог на повышенных тоннах перешел в потасовку: женщина набросилась на своего оппонента. Тот на провокации не отвечал. Вскоре женщину оттащили от охранники другие находящиеся на парковке люди.