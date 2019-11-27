Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным

В этом году 31 декабря выпадает на вторник, рабочий день. В соответствии с производственным календарем он будет сокращен на один час.

Однако россияне все же могут получить выходной, если такую возможность им предоставит работодатель. Это возможно при соблюдении ряда условий.

Во-первых, работодатель может составить нормативный акт, по которому будет предусматриваться, что предоставленный выходной день подлежит оплате. Кроме того, освободить от работы можно в счет оплачиваемого отпуска сотрудника при наличии неиспользованных дней. А также сотрудник может взять отгул на последний день года за ранее отработанное сверхурочное время.

Замруководителя Роструда Иван Шкловец напомнил в разговоре с ТАСС, что также россияне имеют право попросить выходной без сохранения оплаты труда, то есть за свой счет.