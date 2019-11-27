Автобус столкнулся с электричкой под Астраханью: есть пострадавшие

В Астраханской области электричка столкнулась с автобусом.

ЧП произошло утром, в районе 8.15 утра по местному времени. Подвижной состав с рельсов не сошел. В настоящий момент движение по пути не осуществляется, рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

По предварительным данным, в результате аварии десять человек пострадали. Как пишет ТАСС, сейчас раненых достают из автобуса. Информация об их состоянии уточняется.

Местные СМИ передают: пострадавшими оказались рабочие газоперерабатывающего завода.