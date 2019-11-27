«Заложница ситуации»: Ротару переживает из-за травли в СМИ

Певица София Ротару сильно переживает из-за травли в СМИ и Сети, разразившейся после того, как артистка отказалась принимать участие в «Песне года» во время военного положения на Украине. Многие в России оскорбились и призвали игнорировать последующие концерты Ротару.

«В этом году Ротару критикуют за то, что она едет на фестиваль. Мы теперь уже не знаем, что делать в следующем году - ехать или не ехать. Все равно ведь затравят. Вы не представляете, как София Михайловна расстроена. Она стала заложником политической ситуации», - рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров.

Он добавил, что цель приезда певицы в Россию не заключается в том, чтобы «заработать». Директор Ротару в разговоре с журналистами сайта «Комсомольской правды» подчеркнул, что на некоторых съемках, например, новогодних, у артистов вообще не бывает гонораров.

Ранее в защиту исполнительницы также высказались продюсер Иосиф Пригожин, артист Владимир Винокур и певец Лев Лещенко.