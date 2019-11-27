«Я как придурок»: Верка Сердючка расплакалась в эфире телешоу

Певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул украинское шоу «Х-Фактор», где являлся наставником начинающих артистов.

Исполнитель заявил, что не считает себя компетентным, чтобы продолжать пребывать в составе жюри. Произнося прощальные слова, он расплакался.

«Я сейчас подумал, что мне надо кого-то выбирать и я не готов это делать. Я ничего не могу сделать, извините», - признался Данилко.

По его словам, на шоу он чувствует себя, «как придурок». Певец добавил, что надеется, что проект продолжит существование с новым тренером, который сможет помочь участникам. После этого он покинул студию.