Сугробы на подходе: синоптики назвали дату появления снежного покрова в Москве

Формирование устойчивого снежный покрова в Москове и Подмосковье синоптики прогнозируют к началу календарной зимы. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, уже в воскресенье, 1 декабря, «снежок укроет землю», однако слой покрова будет не большим.

«Но все-таки уже станет веселее, потому что, как только снег появляется, уже становится радостнее», - цитирует Вильфанда ТАСС.

В последние дни осени ожидается нулевая температура, из-за которой возможны все виды осадков, в том числе и дождь.

Ранее сообщалось, что в выходные Москву ожидают ледяные дожди и мокрый снег. Самым неблагоприятным элементом погоды будет сильная гололедица.