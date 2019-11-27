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Сугробы на подходе: синоптики назвали дату появления снежного покрова в Москве

Наталья Вальханская
06:38 27.11.2019
До конца ноября ожидается нулевая температура, которая может принести любые виды осадков: снег, мокрый снег и даже дождь.
Сугробы на подходе: синоптики назвали дату появления снежного покрова в Москве
© Фото: АГН Москва, Global Look Press

Формирование устойчивого снежный покрова в Москове и Подмосковье синоптики прогнозируют к началу календарной зимы. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, уже в воскресенье, 1 декабря, «снежок укроет землю», однако слой покрова будет не большим.

«Но все-таки уже станет веселее, потому что, как только снег появляется, уже становится радостнее», - цитирует Вильфанда ТАСС.

В последние дни осени ожидается нулевая температура, из-за которой возможны все виды осадков, в том числе и дождь.

Ранее сообщалось, что в выходные Москву ожидают ледяные дожди и мокрый снег. Самым неблагоприятным элементом погоды будет сильная гололедица.

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