На Манежной площади установили 20-метровую елку

На Манежной площади в Москве уже царит новогоднее настроение. Там установили 20-метровую елку, которая приехала из Тверской области. Для того, чтобы украсить новогоднее дерево, понадобилась спецтехника.

Весь день на ветки вешали шары и игрушки. А их ни много, ни мало - 3,5 тысячи штук. Красные и золотые, в русско-народном стиле. Законченный вид елочке придала гирлянда длиной в 3 километра. Рядом с ней вырос целый лес - деревья поменьше украшают собой всю площадь.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартует в столице через 2 недели.