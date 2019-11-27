В посольстве не подтвердили ампутацию рук у россиянки после ДТП в Доминикане

Руководитель отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов рассказал «Звезде» о пострадавших в ДТП с туристическим автобусом россиянах.

По его словам пострадавшие находятся в госпиталях Санта-Доминго, Игуэйя, некоторые из них с тяжелыми травмами.

Информация об ампутации одной из пострадавших двух рук пока не подтверждена, заявил Евдокимов. Однако дипломат подтвердил, что врачи прооперировали несколько россиян.

Также Евдокимов отметил, что всего в автобусе находились три ребенка. В общей сложности в больницах находится 27 человек, двое из которых - дети.

В настоящее время представители дипмиссии находятся на связи с властями страны и представителями туроператора «Анекс Тур».

«Министр туризма Доминиканской Республики пообещал оказать всю необходимую помощь, все, что вообще возможно сделать», - заявил Евдокимов.

Напомним, на трассе около города Игуэй столкнулись туристический автобус и грузовик. В транспортом средстве находились 39 россиян, а также представители компании «Анекс Тур» и водитель.