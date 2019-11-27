Четыре страны обратились к России из-за Азовского моря

Главы МИД Украины, Литвы, Эстонии и Швеции призвали Россию уважать международное право и обеспечить беспрепятственный проход для кораблей в украинские порты в Азовском море и свободу навигации. Заявление опубликовано на сайте МИД Украины.

Главы внешнеполитических ведомств сделали это заявление на фоне передачи Киеву кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе.

Три корабля ВМС Украины в конце 2018 года незаконно пересекли границу России, когда вошли во временно закрытую акваторию территориального моря страны и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских властей, после чего были задержаны.