Четыре страны обратились к России из-за Азовского моря
Свое заявление главы МИД страны сделали после передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей.
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Главы МИД Украины, Литвы, Эстонии и Швеции призвали Россию уважать международное право и обеспечить беспрепятственный проход для кораблей в украинские порты в Азовском море и свободу навигации. Заявление опубликовано на сайте МИД Украины.
Главы внешнеполитических ведомств сделали это заявление на фоне передачи Киеву кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе.
Три корабля ВМС Украины в конце 2018 года незаконно пересекли границу России, когда вошли во временно закрытую акваторию территориального моря страны и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских властей, после чего были задержаны.