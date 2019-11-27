Ракета Ariane 5 запустила два спутника на орбиту: видео

Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 Европейского космического агентства (ESA) в среду осуществила успешный вывод на орбиту британского и египетского спутников связи. Об этом сообщила компания-разработчик Arianespace.

Запуск носителя был осуществлен в 00.25 по Москве с космодрома Куру во Французской Гвиане в Южной Америке.

Ракета Ariane 5 вывела на геостационарную орбиту первый египетский правительственный спутник связи TIBA-1 и очередной телекоммуникационный спутник Global Xpress 5 (GX-5) британской компании Inmarsat для пополнения ее орбитальной группировки.

На орбиту вывели груз общей массой в 9,6 тонны.