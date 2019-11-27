Владивосток официально стал столицей Приморского края

Новой столицей Приморья решением депутатов Законодательного собрания региона стал Владивосток, вместо Хабаровска. Город уже является столицей Дальневосточного федерального округа.

Депутаты приняли законопроект сразу в трех чтениях единогласно. Новый статус позволит городу получить дополнительное финансирование из бюджета Приморья на осуществление функций административного центра региона.

Во Владивостоке проходят международные мероприятия, а также мероприятия федерального и регионального уровней, поэтому необходимо создавать условия для развития инфраструктуры территорий общего пользования, которые в них задействованы, сообщил инициатор законопроекта спикер парламента Владивостока Андрей Брик.

Российский лидер Владимир Путин еще в декабре 2018 года подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Полпредству поставили задачу переехать. Однако статуса столицы Приморья Владивосток добился только сейчас, пишет ТАСС.

«Принимая этот закон, мы даем право бюджету выделять субвенции на выполнение столичных полномочий, даем право реализовывать эти полномочия», - пояснил депутат Игорь Чемерис.

Таким образом, депутаты внесли изменения в закон «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае». Это позволить выделять Владивостоку, как столице, 300 млн рублей в год.