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Гранаты против рака: врачи назвали лучший продукт для онкологии

Светлана Головина
07:55 02.11.2019
Регулярное употребление граната способствует профилактике онкологических, сердечных и аутоиммунных заболеваний.
Гранаты против рака: врачи назвали лучший продукт для онкологии
© Фото: pixabay.com

О пользе граната в профилактических целях борьбы с раком, сердечными и аутоиммунными заболеваниями рассказала главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«Регулярное употребление граната способствует профилактике онкологических, сердечных и аутоиммунных заболеваний. Гранат лучше употреблять в свежем виде, можно есть отдельно или добавлять в салаты, блюда из овощей, мяса и птицы», - цитирует АГН «Москва» слова эксперта.

Стародубова добавила, что этот фрукт славится противовоспалительным, мочегонным, вяжущим и антисептическим свойством.

Гранаты также активно помогают в работе центральной нервной системы, за счет содержания значительного количества железа, витаминов группы В: B1, B2, B6 и С, а также пантотеновой и фолиевой кислот.

Эксперты советуют приобретать целые чистые гранаты без дефектов - проколов, трещин и пятен на кожуре, с ровно срезанной плодоножкой.

Если на коре присутствуют желтоватые и коричневые пятна, то это может быть говорить о наличие гнили внутри и лучше отказаться от такого плода.

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