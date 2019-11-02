Гранаты против рака: врачи назвали лучший продукт для онкологии

О пользе граната в профилактических целях борьбы с раком, сердечными и аутоиммунными заболеваниями рассказала главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«Регулярное употребление граната способствует профилактике онкологических, сердечных и аутоиммунных заболеваний. Гранат лучше употреблять в свежем виде, можно есть отдельно или добавлять в салаты, блюда из овощей, мяса и птицы», - цитирует АГН «Москва» слова эксперта.

Стародубова добавила, что этот фрукт славится противовоспалительным, мочегонным, вяжущим и антисептическим свойством.

Гранаты также активно помогают в работе центральной нервной системы, за счет содержания значительного количества железа, витаминов группы В: B1, B2, B6 и С, а также пантотеновой и фолиевой кислот.

Эксперты советуют приобретать целые чистые гранаты без дефектов - проколов, трещин и пятен на кожуре, с ровно срезанной плодоножкой.

Если на коре присутствуют желтоватые и коричневые пятна, то это может быть говорить о наличие гнили внутри и лучше отказаться от такого плода.