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Огромный питон набросился на оленя и, проглатывая на ходу, утащил в воду: видео

Василиса Морозова
04:47 27.11.2019
В Индии огромная змея атаковала оленя, задушила и проглотила.
© Видео: Viral Press, Youtube © Фото: Viral Press, YouTube

На камеру, которая была установлена возле водоема в индийском штате Махараштра, была снята атака огромного питона на оленя.

Змея устроила засаду, спрятавшись под водой. Пришедшие на водопой олени не заметили пресмыкающееся. Когда один из них подошел чуть ближе к воде, питон выскочил и захватил пастью голову животного, одновременно обвивая все тело. Огромный змей стал душить свою жертву, которую впоследствии проглотил, сообщает NDTV.

По словам сотрудника индийской лесной служба Сусанта Нанда, питоны часто используют такой метод - убивая добычу, они атакуют и хватают зубами жертву всего за 50 миллисекунд.

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