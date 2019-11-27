В ФНС отметили важность налогообложения цифровой экономики

Глава ФНС России Михаил Мишустин отметил важность налогообложения цифровой экономики. По его словам, этот вопрос сейчас главный на повестке у Организации экономического сотрудничества и развития и G20.

Мишустин пояснил, что экономике совместного потребления нужны новые подходы, в том числе и в налоговом администрировании.

«Это непростая история - создать правила, инструменты, методологию для того, чтобы все работало», - отметил Мишустин в разговоре с «360».

Глава Налоговой службы заявил, что в России сформировались несколько технологий, которыми начали интересоваться зарубежные администрации. Это возможность администрирования налогоплательщиков в одной точке, онлайн-ККТ.

«Мы сейчас делаем шаги к отмене налоговой отчетности. Мы отменили всю кассовую отчетность, введя кассы онлайн. Следующий шаг в июле 2020 года отменить отчетность для тех предпринимателей, кто использует упрощенку по доходам», - пояснил глава ФНС России.

Он также отметил новый порядок уплаты НДС при реализации цифровых услуг. ФНС России создала все условия - теперь компании могут встать на налоговый учет онлайн, через специальный сервис «НДС-офис» и решать все вопросы онлайн.

Мишустин добавил, что за три года поступления от иностранных компаний составят около 82 миллиарда рублей.

По его словам, все технологические достижения ФНС - это совместная работа правительства, Минфина, ФТС, Федерального казначейства и других ведомств России.