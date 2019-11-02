Якутская авиакомпания проверит видео с пилотом, который дал девушке «порулить»

В Сети появилось видео, как пилот учит свою подругу управлять самолетом. Как сообщает Ykt.Ru, воздушное судно принадлежит авиакомпании «ИрАэро», самолет Ан-24 выполнял пассажирский рейс и летел из Якутска в Батагай.

«Обратно, а теперь вправо. Теперь можно влево. Обратно теперь крути!», - дает на ролике советы пилот.

Видео момента девушка разместила на своей странице в Instagram, на данный момент оно удалено.

«Сотрудниками северо-восточного линейного управления МВД России на транспорте в ходе мониторинга СМИ было выявлено видео, на котором неустановленная женщина управляет пассажирским самолетом Ан-24 одной из региональных авиакомпаний», - сообщила «Звезде» начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО Ольга Мироненко.

По ее словам, сотрудниками транспортной полиции проводится проверка. У авиакомпании запрошены планы полета, состав экипажа воздушного судна и другие документы.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что сомневаются в том, что данные материалы имеют отношение к «деятельности авиакомпании в сфере пассажирских перевозок».