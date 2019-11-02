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«Нафтогаз» нашел «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

Василиса Морозова
08:14 02.11.2019
Киев нашел «серьезный аргумент» в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
«Нафтогаз» нашел «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
© Фото: Jan Koller, CTK, Globallookpress

Решение Рады о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» может дать Киеву «серьезный аргумент» в трехсторонних переговорах с РФ о транзите топлива. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

«Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с «Газпромом», - написал он в Facebook.

По его словам, теперь появились основания убедить Евросоюз продолжить требовать от Москвы сохранения транзита российского газа через территорию Украины, который стал частью энергосистемы западной Европы.

Однако, отметил Коболев, чтобы переговоры оказались успешными, придется много поработать. Глава «Нафтогаза» уточнил, что нужно принять сетевые кодексы, обеспечить своевременное заключение пакета договоров «для корректного проведения анбандлинга».

Верховная рада Украины 31 октября приняла закон об отделении ГТС страны от «Нафтогаза», а также создании ее независимого оператора. Прежний договор между Украиной и РФ истечет в конце 2019 года.

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