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«Мы из СК»: как псевдоследователи вымогают у покупателей БАДов госпошлину за ущерб

Игорь Балдин
08:05 02.11.2019
Мошенники, представляясь сотрудниками Следственного комитета, звонят по известным телефонам и обманывают людей. В их схеме замешаны БАДы, которые якобы продавались незаконным путем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Женщина прячет лицо, потому что стесняется признаться, что ее, взрослого человека, обвели вокруг пальца телефонные мошенники. Все началось со звонка якобы из Следственного комитета. «В прошлом году вы покупали биологически активные добавки», - сказали по ту сторону трубки.

«Стал говорить, что так и так, вы заказывали препараты, такой-то фирмы, столько-то денег заплатили. И было все правильно», - рассказала женщина.

Человек, что представился следователем, уверял, что БАДы продавали мошенники, а ей как потерпевшей причитается моральная компенсация - 10 миллионов рублей. Однако прежде, чем их получить, нужно заплатить госпошлину, а еще потратиться на судебные издержки и услуги адвоката.

«Назвал мне сумму, номер карты, который будет подцеплен к нашему делу. Мы оплатили эту сумму. Потом он сказал, что на материальный ущерб - то, что 10 миллионов вы подаете, там тоже должна быть какая-то уплата», - добавила потерпевшая.

За несколько дней у женщины увели все ее сбережения - 700 тысяч рублей. Мошенников до сих пор не нашли.

Аудиозапись со звонком от еще одного псевдоследователя предоставила «Звезде» Оксана Кряжева из Ханты-Мансийска.

«Вы в 2012 году заказывали БАДы через интернет у компании, которая не имела на это права. Счета компании арестованы, и мы выплачиваем компенсации клиентам, которые есть в базе данных. Тут такая ситуация, что вам положено 800 тысяч рублей», - заявил «следователь».

По словам женщины, деньги мошенник предложил забрать в Центробанке, либо заплатить госпошлину переводом на карту, затем получить всю компенсацию прямо сейчас. Кряжева сказала, что может сама обратиться в Центробанк.

«Смотрите, нам как бы нужно побыстрее сделать все эти выплаты пострадавшим», - подчеркнул мошенник.

Найти людей, которые покупают БАДы, для мошенников не проблема. Базы данных с их телефонами есть в Сети, нужно только заплатить и можно получить контакты кого угодно - от пенсионеров до предпринимателей.

«Сейчас самая главная проблема информационной безопасности - не хакеры, взломы и вредоносное программное обеспечение, а сотрудники в компаниях, которые сидят на рабочих местах и фактически воруют данные», - пояснил эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов

Настоящий следователь никогда не будет звонить по телефону и просить о денежном переводе, объясняют юристы. А пострадавшим человека может признать только суд, куда потерпевший обращается сам.

«Законом предусмотрены иные правовые механизмы по возмещению причиненного вреда, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших», - пояснила старший помощник руководителя СУ Следственного Комитета РФ Татьяна Махницкая.

Все это - целая преступная сеть в регионах, так как жители крупных городов уже менее доверчивы. Если звонят якобы от следователя и просят денег, то выход один - позвонить в полицию.

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