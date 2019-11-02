В Приморье возбуждено уголовное дело после взрыва на танкере
По предварительной информации, в результате происшествия погибли двое человек, местонахождение третьего устанавливается.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело после взрыва на российском танкере «Залив Америка». Инцидент произошел в субботу, 2 ноября, в заливе Находка возле мыса Астафьева.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ», - рассказала «Звезде» старший помощник руководителя СУ СК по региону Дарья Немцева.
По версии следствия, на судне произошел хлопок газовоздушной смеси.
По предварительной информации, в результате происшествия погибли трое человек.