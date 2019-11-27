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Туроператор назвал причину ДТП с автобусом в Доминикане

Василиса Морозова
03:55 27.11.2019
В «Анекс Тур» заверили, что страховая компания оказывает содействие и «все страховые расходы берет на себя».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ElCaribeRD, rinformativa1, williamestevez0, DiarioNuevoEl, Twitter

Причиной аварии в Доминикане, в результате которого пострадали российские туристы, стал резкий маневр грузовика перед пассажирским автобусом, из-за чего водителю пришлось резко затормозить, чтобы не врезаться в фуру. Об этом рассказала «Звезде» представитель горячей линии «Анекс Тур» Валерия.

По ее словам, автобус, следовавший в аэропорт около трех часов дня по местному времени, попал в ДТП. Пассажиры должны были вылететь рейсом в Москву.

«Из-за резкого маневра грузового транспортного средства, которое следовало перед туристическим автобусом водитель был вынужден резко затормозить, чтобы избежать столкновения. Вследствие чего (автобус) перевернулся. В автобусе находилось 39 туристов, а также представители компании "Анекс Тур" и водитель», - рассказала представительница туроператора.

В «Анекс Тур» сообщили, что жертв в результате ЧП нет. Пострадавшие были госпитализированы в три больницы, где в настоящее время находятся представители туроператора.

«В настоящее время все туристы находятся в безопасности. Семеро из них вылетают своим рейсом Москву, который будет в 20.15 по местному времени. Остальные туристы находятся в трех госпиталях. О состоянии в данный момент информация уточняется, но абсолютно все гости находятся под присмотром врачей. Представители туркомпании оказывают поддержку. Поддержка оказывается, как пострадавшим, так и их родственникам. Телефон горячей линии доступен 24 часа в сутки», - добавила Валерия.

Она также сообщила, что консул России был проинформирован о случившемся, а ситуация находится под контролем. По ее словам, страховая компания оказывает содействие и «все страховые расходы берет на себя».

Кроме того, стало известно, что в 13.15 в среду, 27 ноября, российские туристы прилетят в аэропорт Внуково рейсом ZF974.

Ранее сообщалось, что несколько российских туристов, которые попали в аварию с автобусом в Доминикане, находятся в тяжелом состоянии, их оперируют.

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