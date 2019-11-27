С воздуха и по земле: видео патрулирования ВКС РФ и военной полиции в Сирии

Военная полиция и авиация России провела очередные патрулирования в Сирии в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.

Со своих вертолетов пилоты ВКС РФ в буквальном смысле пылинки сдувают. Перед вылетом члены экипажа проверяют все системы и запускают двигатели.

За последнее время наземные патрули проложили маршруты почти по всему северу САР, а значит больше работы и у вертолетчиков, которые с воздуха прикрывают военную полицию.

«Каждый день осуществляется патрулирование двумя-тремя вертолетами на скорости 200 км/ч на предельно малой высоте. По продолжительности - около двух часов», - рассказал «Звезде» летчик-штурман вертолета Ми-8 Артем Соловьев.

Идти на сверхамалой высоте - это требование безопасности. Только изредка винтокрылая машина поднимаемся, чтобы не зацепить опоры линии электропередачи.

«Здесь на севере Сирии еще неспокойно, поэтому Ми-8 сопровождает многоцелевой Ми-35», - передает корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

Такие меры безопасности понятны - патрулируется территория, которая совсем недавно перешла под контроль правительственных сил. Поэтому время от времени экипаж Ми-8 го отстреливает тепловые ловушки. На всякий случай.

Российские вертолеты в небе над Сирией уже больше трех недель. Прикрывают и важнейшие инфраструктурные объекты - например, в зоне воздушного патрулирования две крупнейшие ГЭС в стране, - и обеспечивают безопасность наземных гуманитарных конвоев.

Картина во многих населенных пунктах схожая. Сверху видно, что деревни очень сильно пострадали во время войны, дома разрушены, а людей на улицах почти нет - вернулись далеко не все беженцы.

«В основном выполняем полеты на север Сирийской Арабской Республики. Полеты выполняем на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, готовы в любое время дня и ночи выполнить поставленную боевую задачу», - отмечает командир экипажа вертолета Ми-35 Алексей Трефилов.

И работы у них - хватает. Как только садятся одни, взлетают другие. На севере Сирии, в аэропорту города Камышли уже развернули авиационную комендатуру. Здесь экипажи готовят к следующим вылетам, а вертолеты заправляют и, в случае необходимости, ремонтируют.