ОБСЕ подтвердила завершение разведения войск в Золотом

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ провела верификацию процесса завершения разведения сил и средств на участке №2 в городе Золотое Луганской области.

Как отмечается на странице Операции Объединенных сил в Facebook, государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разминировала определенные участки местности от взрывоопасных предметов.

«Проведен демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения», - добавляется в сообщении.

Председатель СММ ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон отметил, что украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в той части, что касается процесса разведения сил и средств. Это произошло симметрично как со стороны Украины, так и с противоположной.

Как стало известно ранее, в ЛНР в срок завершен демонтаж фортификационных сооружений и других военных объектов в зоне разведения сил в районе Золотого.