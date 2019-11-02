Опубликовано видео с места взрыва на танкере в Находке

В субботу, 2 ноября, на танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв газовоздушной смеси. Такой версии придерживаются следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

По данным морского Спасательно-координационного центра во Владивостоке, на борту было девять человек, два из которых погибли, еще один пропал.

«Хлопок произошел на грузовой палубе в районе пятого танка. Два погибших человека подняты из воды, третьего ищут», - отметили в ведомстве.

Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, угрозы ущерба экологии в бухте Находки после взрыва на танкере нет, разлива нефтепродуктов также не было допущено.