Для родственников пострадавших в ДТП в Доминикане открыли горячую линию
Семеро туристов, попавших в ДТП с автобусом, вылетят в Москву запланированным рейсом.
© Видео: accidentes_rd, Instagram, El arte Lalo Peguero, Youtube © Фото: El arte Lalo Peguero, YouTube
Для родственников пострадавших россиян открыли горячую линию с представителем принимающей компании туроператора в Доминикане (тел. +18098334570).
Авария с автобусом и грузовиком произошла по дороге в аэропорт Романа 26 ноября около 15.00 по местному времени. В результате ДТП автобус опрокинулся на обочину. В салоне транспортного средства находилось 39 туристов из России, два гида и водитель.
По данным туроператора «Анекс Тур», семь туристов вылетают на своем рейсе, не исключено, что к ним присоединятся еще несколько человек. В больницах находятся от 17 до 19 пострадавших. Несколько из них – в тяжелом состоянии.