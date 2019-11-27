Для родственников пострадавших в ДТП в Доминикане открыли горячую линию

Для родственников пострадавших россиян открыли горячую линию с представителем принимающей компании туроператора в Доминикане (тел. +18098334570).

Авария с автобусом и грузовиком произошла по дороге в аэропорт Романа 26 ноября около 15.00 по местному времени. В результате ДТП автобус опрокинулся на обочину. В салоне транспортного средства находилось 39 туристов из России, два гида и водитель.

По данным туроператора «Анекс Тур», семь туристов вылетают на своем рейсе, не исключено, что к ним присоединятся еще несколько человек. В больницах находятся от 17 до 19 пострадавших. Несколько из них – в тяжелом состоянии.