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Авиасообщение с Грузией могут возобновить в начале 2020 года

Василиса Морозова
02:53 27.11.2019
Митинги в Тбилиси, продолжающиеся с 14 ноября, не позволяют возобновить авиасообщение между Россией и Грузией.
Авиасообщение с Грузией могут возобновить в начале 2020 года
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Запрет на авиасообщение с Грузией, введенное 8 июля 2019 года в связи с антироссийскими акциями, могут снять в первой половине следующего года.

Как рассказал газете «Известия» правительственный источник, восстановить авиаперелеты между Россией и Грузией планировалось до Нового года, но из-за политического кризиса и массовых митингов в Тбилиси, пришлось отложить вопрос.

По его словам, ситуация остается небезопасной даже несмотря на снижения русофобских настроений.

«Решение заморозить перелеты принималось в ответ на угрозу безопасности российским гражданам. Сейчас надо дождаться завершения внутриполитического кризиса в Грузии», - добавил источник.

Кроме того, решение о приостановлении авиасообщения Москва приняла в одностороннем порядке, поэтому отменяться оно должно так же. В Тбилиси считают, что главное слово остается за Россией. Поэтому Грузия только поприветствует возобновление прямых рейсов.

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