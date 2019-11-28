«Любой диалог - лучше его отсутствия»: эксперт об итогах заседания Контактной группы в Минске

Сам факт проведения встречи Контактной группы в Минске, где в том числе обсуждался вопрос о принятии необходимых поправок к закону об особом статусе Донбасса, является позитивным, поскольку любой диалог - лучше его отсутствия. Об этом заявил в комментарии «Звезде» президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо.

Тем не менее, политолог не исключил, что в дальнейшем «украинская сторона может саботировать все здравые начинания в рамках работы в этой подгруппе».

«Все-таки Владимир Александрович Зеленский на данный момент ведет себя не как верховный главнокомандующий и президент Украины, а как человек, подверженный различным политическим веяниям, и течениям. И я, к сожалению, не исключаю того, что украинский лидер пойдет на поводу у радикалов и националистов. И все здравые идеи, которые могут быть высказаны участниками подгруппы, не найдут понимания у украинской стороны. По крайней мере, на сегодняшний день можно говорить о том, что украинский лидер и члены его команды не имеют четкой стратегии во внешней политике. Исходя из этого, наверное, и надо строить какие-то прогнозы по поводу эффективности подобных встреч в будущем», - сказал Мезюхо.

Напомним, что глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова отметила, что пока рано говорить о каких-либо результатах заседания. По мнению представителей ДНР, самым эффективным может быть реализация переговоров в формате письменно оформленных предложений по поправкам в закон 2014 года.