Ученые назвали продукты, лучше всего спасающие от похмелья

Ученые выработали формулу чудодейственного средства, которое оптимально помогает при похмелье. В его состав входят кокосовый сок, груши и лайм вместе с сыром, помидорами и огурцами. Пропорции антипохмельного коктейля следующие: 10% кокосового сока, 25% сока лайма и 65% грушевого сока.

Данные продукты повышают активность двух ферментов, которые помогают избавиться от алкоголя в организме. При употреблении в салате помидоры, огурцы и сыр также значительно влияют на борьбу с побочными эффектами, которые вызывает алкоголь.

Вместе с тем специалисты предостерегли, что употребление кофе, напротив, может даже продлить похмельное состояние, а вот зеленый и черный чай немного снижают его, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование специалистов из Института химической технологии в индийском Мумбаи.

Кроме того, при похмелье ученые советуют не употреблять молоко, а также зерновые - арахис, овес, кукурузу, просо; специи - перец, гвоздику, тмин, мускатный орех, корицу, а также витамин С и яйца.