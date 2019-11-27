«Ситуацию мог бы разрешить Шарль де Голль»: эксперт о переговорах по особому статусу Донбасса

Признание особого статуса Донбасса для Киева является демонстрацией неправоты Украины с 2014 года, уверен политолог Юрий Светов.

Как он рассказал «Звезде», украинский президент Владимир Зеленский пока прощает радикалам те действия, которые они совершили на юго-востоке страны.

«Для нынешнего руководства Украины самый болезненный вопрос – признание особого статуса ЛНР и ДНР, потому что это означает де-факто признание неправоты Украины, начиная с 2014 года. Готовы ли они на это пойти – сомневаюсь. Потому что Зеленский пока прогибается под натиском национал-радикалов. Все, что они творили в Донецке, Донбассе, в Луганской области, они ощущают, что они на это имели право, они должны были поступать не иначе, как они поступали. Это очень сложный вопрос», - сказал Светов.

По словам политолога, украинскому лидеру необходимо поступать в духе Шарля де Голля, бывшего президента Франции, который, несмотря на недовольство большинства, дал независимость своей колонии.

«Здесь ситуацию мог бы разрешить де Голль. То, что он сделал в Алжире вопреки тому, что хотела армия, вопреки тому, что от него требовали радикалы. Он пошел на этот поступок, принял решение – Алжир получил независимость – в итоге Франция выиграла. Хотя на де Голля и покушения были, и свергнуть его пытались. Но и Порошенко не смог стать таким де Голлем, и сможет ли претендовать на эту роль Зеленский – очень сомнительно», - отметил эксперт.

В среду, 27 ноября, в Минске подгруппа по политическим вопросам Контактной группы приступила к обсуждению поправок к проекту об особом статуса Донбасса.