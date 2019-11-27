Политолог оценил начало диалога Донбасса и Киева по особому статусу

Политолог Евгений Бень прокомментировал ситуацию с началом обсуждения Киевом и ДНР закона об особом статусе Донбасса. Он считает эту тему особого статуса «абсолютно необходимой».

«Совершенно очевидно, что Донецкая и Луганская области в том же статусе как и остальные области Украины в ее составе быть не могут. Поскольку там изменилась политическая, экономическая, социальная ситуация за последние пять лет», - сказал «Звезде» политолог.

Он также подчеркнул, что на ближайших встречах Контактной группы речь будет идти о том, чтобы не было нарушений перемирия. И назвал разграничение сил - «основой для мирного процесса».

Напомним, ранее стало известно, что конфликтные стороны на заседании в Минске начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса. В ОБСЕ позитивно оценили изменение ситуации на Донбассе.