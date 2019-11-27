ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов

В среду, 27 ноября, организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) поддержала предложения внести в список запрещенных отравляющих веществ новые химикаты, среди которых наиболее известный «Новичок».

На рассмотрение было внесено два списка веществ. Один был коллективно подготовлен Соединенными Штатами, Канадой и Нидерландами, второй - российской стороной, сообщает РИА Новости.

«Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, входил в российский вариант списка, уточнил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

«ОЗХО продолжает свою работу, и государства доказали, что они готовы совместно работать над тем, чтобы продвигать цели конвенции и деятельность ОЗХО в качестве надзорного органа», - завил генеральный директорр организации Фернандо Ариас.

Сессия конференции государств-участников ОЗХО продолжится в Гааге до 29 ноября.