В ОБСЕ подтвердили подготовку обмена пленными между Киевом и Донбассом

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Донбасс и Киев в ближайшее время договорятся об обмене пленными.

Он подчеркнул, что этот вопрос был одним из главных на заседании гуманитарной рабочей группы и стороны ведут «очень серьезную работу».

«Я убежден, что стороны хотят обмена, и я надеюсь, что он состоится в ближайшее время», - цитирует «Интерфакс-Украина» Сайдика.

По предварительным данным, обсуждается обмен примерно 250 человек на 100, пишет РБК со ссылкой на источник.

Накануне стало известно, что Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса.