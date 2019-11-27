Проверка на прочность: фюзеляж нового Boeing 777X лопнул на испытаниях

Новый авиалайнер Boeing 777X не прошел испытания на прочность и лопнул под давлением. Фото гигантской трещины, которая разделила корпус самолета на две части, опубликовала газета Seattle Times.

Испытания проходили в сентябре в рамках процесса сертификации под контролем федерального управления гражданской авиацией (FAA) США. Лайнер не прошел проверку на прочность, не выдержав «превышающие обычные эксплуатационные нагрузки».

В свою очередь, Европейское агентство авиабезопасности (EASA) проведет свою проверку из-за «потери международного доверия к производителю самолетов и FAA». Напомним, что полеты Boeing 737 MAX были приостановлены в ряде стран, в том числе и в России, после двух катастроф с участием лайнера.

Национальный регулятор ОАЭ, по словам источника газеты, самостоятельно изучит процесс сертификации Boeing 777X, так как государственная авиакомпания Emirates Airline является крупнейшим покупателем нового лайнера.

Ранее во время теста на безопасность, целостность и герметичность у воздушного судна вылетела дверь.