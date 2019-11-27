Пострадавших в аварии с автобусом в Доминикане эвакуировали вертолеты

На место аварии в Доминикане, где пассажирский автобус столкнулся с грузовиком и перевернулся, прибыли вертолеты, которые эвакуировали пострадавших в ближайшие больницы.

По данным издания Listín Diario, в аварии пострадали 17 российских граждан, семь из которых находятся в тяжелом состоянии. Остальных временно разместили в отелях.

В отделении посольства в Пунта-Кане сообщили, что в транспортном средстве находилось 39 российских туристов. Согласно информации, предоставленной дипломатами, несколько человек находятся в тяжелом состоянии, их оперируют.

ДТП произошло на Коралловом шоссе на юго-востоке республики. Автобус следовал в аэропорт Романа, но столкнулся с грузовиком и опрокинулся на обочину.