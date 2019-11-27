Несколько россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Доминикане

Несколько российских туристов, которые попали в аварию с автобусом в Доминикане, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в посольстве РФ в Венесуэле, курирующем отношения с Доминиканской республикой.

По словам дипломатов, некоторых пострадавших в настоящее время оперируют. Их доставили в больницу на вертолетах с места ЧП.

«Граждане, находящиеся в тяжелом состоянии, отправлены вертолетами в медицинские центры столицы республики города Санто-Доминго, где им проводят неотложные хирургические операции», - говорится в сообщении диппредставительства.

Всего в автобусе находилось 39 россиян, когда он столкнулся по пути в аэропорт с грузовым автомобилем, а затем перевернулся.

Пострадавших госпитализировали, а кому не понадобилась медицинская помощь – разместили в гостиницах. По данным издания Listin Diario, в тяжелом состоянии находятся семь россиян.