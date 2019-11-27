В ДНР сообщили о завершении мероприятий по разведению сил в Петровском

В среду, 27 ноября, был завершен комплекс мероприятий в рамках устранения нарушений на участке разведения сил и средств в населенном пункте Петровское, сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова на переговорах Контактной группы.

«Все основные мероприятия согласно плану-графику у нас уже выполнены. Учитывая оставшееся до 4 декабря время, есть возможность более тщательного освоения территории в рамках противоминных мероприятий», - говорится на сайте ведомства.

Как отмечает Никонорова, план-график будет считаться реализованным после того, как специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проведет верификацию и подтвердит факт завершения всех мероприятий на участке разведения в специальном отчете.

Глава МИД надеется, что украинская сторона вложится в сроки и выполнит свои обязательства в полной мере.

Ранее СММ ОБСЕ провела верификацию процесса завершения разведения сил и средств на участке в городе Золотое Луганской области.