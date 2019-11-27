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Представитель ОБСЕ оптимистично оценивает развитие событий на Донбассе

Ирина Егорова
21:53 27.11.2019
Посол Мартин Сайдик призвал стороны сделать все возможное для соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
Представитель ОБСЕ оптимистично оценивает развитие событий на Донбассе
© Фото: Luiz Rampelotto ZUMAPRESS.com Globallookpress

Развитие событий в зоне конфликта на востоке Украины в последнее время внушает определенный оптимизм, заявил спецпредставитель ОБСЕ на Украине и в трехсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик. В качестве примера он привел окончание ремонта пешеходного моста в Станице Луганской.

Он попросил все стороны сделать все возможное для соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, так как по сравнению с прошлой неделей в последние дни наблюдаются нарушения.

«К сожалению, число нарушений прекращения огня продолжает колебаться. Поэтому обращаюсь к сторонам с настоятельным призывом сделать все возможное для строгого соблюдения режима тишины», - цитирует Сайдика БЕЛТА. 

По его словам, стороны уведомили Специальную мониторинговую миссию об окончании разведения сил и средств в Золотом, и о продолжающемся удалении фортификационных сооружений в Петровском.

Председатель считает, что выполнены все задачи, поставленные политическими советниками «нормандского формата».

Заявления были сделаны после очередной встречи Контактной группы в Минске. На заседании Киев и ДНР обменялись мнениями по изменению закона об особом статусе Донбасса. МИД ДНР рассчитывает, что будет проработан проект документа с поправками от каждой стороны.

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