Представитель ОБСЕ оптимистично оценивает развитие событий на Донбассе

Развитие событий в зоне конфликта на востоке Украины в последнее время внушает определенный оптимизм, заявил спецпредставитель ОБСЕ на Украине и в трехсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик. В качестве примера он привел окончание ремонта пешеходного моста в Станице Луганской.

Он попросил все стороны сделать все возможное для соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, так как по сравнению с прошлой неделей в последние дни наблюдаются нарушения.

«К сожалению, число нарушений прекращения огня продолжает колебаться. Поэтому обращаюсь к сторонам с настоятельным призывом сделать все возможное для строгого соблюдения режима тишины», - цитирует Сайдика БЕЛТА.

По его словам, стороны уведомили Специальную мониторинговую миссию об окончании разведения сил и средств в Золотом, и о продолжающемся удалении фортификационных сооружений в Петровском.

Председатель считает, что выполнены все задачи, поставленные политическими советниками «нормандского формата».

Заявления были сделаны после очередной встречи Контактной группы в Минске. На заседании Киев и ДНР обменялись мнениями по изменению закона об особом статусе Донбасса. МИД ДНР рассчитывает, что будет проработан проект документа с поправками от каждой стороны.