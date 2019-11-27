Путин посетил клуб дзюдо, в котором тренировался в юности

Владимир Путин приехал в клуб дзюдо «Турбостроитель» в Санкт-Петербурге, где в юности сам занимался в секции, осмотрел новые помещения и понаблюдал за тренировкой воспитанников.

Секция самбо и дзюдо под руководством Анатолия Рахлина открылась в клубе в конце 1960-х годов. Прославленный тренер воспитал десятки мастеров спорта и для будущего главы государства тоже был наставником.

Путин не раз говорил, что прислушивался к мнению своего тренера по многим жизненным вопросам.

Сейчас «Турбостроителем» руководит сын Анатолия Рахлина - Михаил.

Ему и еще нескольким сотрудникам клуба президент вручил государственные награды.