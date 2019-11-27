Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

Подгруппа по политическим вопросам Контактной группы в Минске приступила к обсуждению необходимых поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

«На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса», - рассказала Никонорова.

По ее словам, в том числе был поднят вопрос имплементации формулы Штайнмайера в данный закон.

Глава МИД ДНР отметила, что пока рано говорить о каких-либо результатах. По мнению представителей Донецкой народной республики, самым эффективным может быть реализация переговоров в формате письменно оформленных предложений по поправкам в закон 2014 года.

«При этом, необходимо четко понимать, что залогом конституционности данного закона является согласованное сторонами закрепление его положений в Конституции», – подчеркнула полпред ДНР на переговорах Контактной группы.

Она выразила надежду, что уже на следующем заседании в Минске будет рассмотрен и проработан проект документа, в котором будут собраны предлагаемые сторонами поправки, передает Донецкое агентство новостей.