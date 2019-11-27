В Госдуме дали оценку условиям Киева по транзиту газа
Парламентарий Игорь Ананских считает, что для обсуждения этого вопроса нужно сесть за стол переговоров и совместно найти пути решения проблемы.
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских отреагировал на заявление премьера Украины Алексея Гончарука о готовности обсуждать заключение нового контракта на транзит российского газа в Евросоюз по европейским правилам и на длительный срок.
«"Газпром" уже объявил льготные условия для Украины. Решение Украины - согласиться или нет... Надо искать взаимоинтересные условия», - цитирует RT парламентария.
Однако он согласился с предложением Гончарука о том, что данный вопрос корректно рассматривать с коммерческой точки зрения.
«Под этими коммерческими условиями подразумеваются оптимальные условия для обеих сторон. Все должно быть взаимовыгодно», - отметил Ананских.