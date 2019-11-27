Путин обсудил с Бегловым развитие Санкт-Петербурга
В связи с открытием трассы М-11 «Нева» губернатор северной столицы ожидает увеличение турпотока из Москвы и снижение цен на продукцию сельского хозяйства.
© Фото: Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором города Александром Бегловым в рамках рабочей поездки в Петербург.
«Обсудили планы развития города и в целом положение дел в Санкт-Петербурге», - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Беглова, новая трасса М-11 улучшит транспортную ситуацию на юге Петербурга, повысит деловую активность и турпоток из Москвы, а цены на продукцию сельского хозяйства из соседних регионов станут ниже.
Автодорога «Нева» открылась 27 ноября и связала две столицы. Ее протяженность 669 километров.