Путин обсудил с Бегловым развитие Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором города Александром Бегловым в рамках рабочей поездки в Петербург.

«Обсудили планы развития города и в целом положение дел в Санкт-Петербурге», - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Беглова, новая трасса М-11 улучшит транспортную ситуацию на юге Петербурга, повысит деловую активность и турпоток из Москвы, а цены на продукцию сельского хозяйства из соседних регионов станут ниже.

Автодорога «Нева» открылась 27 ноября и связала две столицы. Ее протяженность 669 километров.