На месте «Соловья» построят 21-этажное здание
Кадры будущего 21-этажного здания, которое возведут на месте киноцентра «Соловей» были опубликованы РБК.
Представитель АО «Киноцентр» рассказал, что на крыше планируется построить вертолетную площадку и солнечные батареи, которые будут использовать только для резервного освещения в случае чрезвычайных ситуаций.
Строительные работы должны начаться в декабре.
По информации пресс-службы Стройкомплекса Москвы, в новом здании собираются открыть детский реабилитационный центр с бассейном и тренажерными залами, кафе и выставочную галерею.
Также в планах АО «Киноцентр» запустить пять кинозалов, два из которых будут предусмотрены под демонстрацию фильмов для детей и подростков, а также продолжит работу детская актерская школа, которая ранее функционировала в здании «Соловья».