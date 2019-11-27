Врач рассказала, кому вредно пить чай

В зависимости от индивидуальных особенностей организма употребление чая может восприниматься по-разному. Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала aif.ru об особенностях чая и его влиянии на здоровье.

«У некоторых чай может вызвать рвоту, у некоторых - повышение давления. Всегда важно помнить, что чай - это тонизирующий напиток, который в зависимости от генетических особенностей может оказывать разное влияние на здоровье», - говорит Макиша.

Например, чай может вызвать головную боль или расстройство нервной системы, так как в нем содержится кофеин.

Врач не советует пить чай тем, кто страдает язвой желудка, а также людям с повышенной кислотностью желудка. Из-за того, что чай вызывает изжогу и раздражает слизистые пищеварительного тракта.

От крепкого чая лучше отказаться людям-гипертоникам и тем, кто страдает бессонницей. Если «злоупотреблять» зеленым чаем, возможно образование камней в почках, так как он содержит большое количество оксалатов - солей щавелевой кислоты.

Травяные чаи могут быть опасны для аллергиков. Диетолог просила воздержаться от такого напитка тех, кто страдает аллергическим бронхитом, ринитом и бронхиальной астмой.

Лимон или имбирь делают чай вкуснее, но могут навредить людям с болезнями ЖКТ. Также лучше исключить лимон в качестве добавки в чай при стоматите.

Молоко можно добавлять тем, у кого нет проблем с желудком и кишечником. А вот добавлять мед в горячий напиток не стоит, так как он теряет свои свойства.