Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК), «дочка» РЖД, представила три проекта плацкартных вагонов: вариант со сдвижными перегородками и два с «капсульным» дизайном мест.
Первый вариант сохранил старую планировку: по две нижних и две верхних полки и столик между ними. Новинкой стала раздвижная перегородка между спальными полками, индивидуальные столики и ящики для багажа для пассажиров боковушки.
Вторая и третья концепции напоминают интерьер капсульных отелей с индивидуальными отсеками для пассажиров. Благодаря такому решению, длина спального места увеличилась на 20 сантиметров, а в третьем проекте – на 10.
Третий концепт сохраняет привычную планировку верхних и нижних спальных мест.
Также пассажиры смогут пользоваться индивидуальными розетками, сейфами, душевой комнатой, вендинговыми аппаратами, регулировать температуру воздуха.
РБК сообщает, что в компании пока не определились какой проект будет в итоге реализован.
Макеты новых плацкартов были представлены и другой компанией «Трансмашхолдинг» на выставке «Транспорт России» в Москве. Предусматривалось также расширить вагоны, что решит проблему «торчащих ног».