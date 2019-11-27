Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК), «дочка» РЖД, представила три проекта плацкартных вагонов: вариант со сдвижными перегородками и два с «капсульным» дизайном мест.

Первый вариант сохранил старую планировку: по две нижних и две верхних полки и столик между ними. Новинкой стала раздвижная перегородка между спальными полками, индивидуальные столики и ящики для багажа для пассажиров боковушки.

© ФПК

Вторая и третья концепции напоминают интерьер капсульных отелей с индивидуальными отсеками для пассажиров. Благодаря такому решению, длина спального места увеличилась на 20 сантиметров, а в третьем проекте – на 10.

© ФПК

Третий концепт сохраняет привычную планировку верхних и нижних спальных мест.

© ФПК

Также пассажиры смогут пользоваться индивидуальными розетками, сейфами, душевой комнатой, вендинговыми аппаратами, регулировать температуру воздуха.

РБК сообщает, что в компании пока не определились какой проект будет в итоге реализован.

Макеты новых плацкартов были представлены и другой компанией «Трансмашхолдинг» на выставке «Транспорт России» в Москве. Предусматривалось также расширить вагоны, что решит проблему «торчащих ног».