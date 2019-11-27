Замерзшее Азовское море вернулось в привычные берега: видео

Азовское море после рекордного отлива вернулось к прежнему уровню в замерзшем состоянии. Видео с места событий было опубликовано в паблике «Типичный Краснодар».

На кадрах отчетливо видно, как прибывшая к береговой линии вода находится в замерзшем состоянии, а при соприкосновении с сушей тонкие пласты льда начинают крошиться.

Море частично замерзло на удалении от берега, так как была минусовая температура и дул северо-восточный ветер, уточняет портал «Кубань 24».

Азовское море в субботу, 23 ноября, впервые за десятки лет отошло от берега на 100 метров.