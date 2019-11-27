Дерипаска не получал уведомлений об отзыве «золотого паспорта» на Кипре
Ранее СМИ сообщали, что российского миллиардера лишили европейского гражданства, но представитель бизнесмена опроверг эту информацию.
© Фото: Igor Russak, Global Look Press
Российский бизнесмен Олег Дерипаска не получал официальных уведомлений от властей Кипра об изменении статуса своего гражданства.
«Информация о лишении бизнесмена "золотого паспорта" не соответствует действительности», - цитирует Forbes представителя миллиардера.
Также он отметил, что Кипр подвергается беспрецедентному давлению со стороны Соединенных Штатов для создания сложностей российскому бизнесу и этот факт должен серьезно обеспокоить мировое сообщество.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что правительством острова Кипр были отозваны «золотые паспорта» у российских предпринимателей, которые получили их в обмен на инвестиции.