В посольстве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Доминикане

Девочке, у которой пострадала рука при аварии в Доминикане, врачи сделали операцию. Об этом заявил «Звезде» руководитель отделения Посольства РФ в Республике Венесуэла в Пунта-Кане Михаил Евдокимов.

«Тяжелобольные находятся в центральном госпитале Санта-Доминго, им оказывается помощь. Было трое несовершеннолетних, двое отделались довольно легко, у одной девочки было серьезное повреждение, но ей восстановили руку и на 80% рука приживется», - рассказал Евдокимов.

Он также сообщил, что двоим взрослым пассажирам при аварии оторвало руки.

Руководитель отделения посольства РФ отметил, что семь человек улетели в Москву, еще пять находятся в гостинице, за ними установлено медицинское наблюдение. В скором времени они вылетят в Россию. Остальные находятся в госпитале в столице провинции, за ними также следят врачи.

Напомним, авария произошла во вторник рядом с городом Игуэй. Автобус, который отвозил 39 туристов в аэропорт, перевернулся, уходя от столкновения с грузовым автомобилем.