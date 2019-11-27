Воспитатели частного детского сада в Подмосковье забыли ребенка на улице
Девочка сидела на крыльце и плакала, чем привлекла внимание прохожих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В подмосковном Клину воспитатели частного детского сада оставили ребенка на улице. По словам очевидцев, возвращаясь с прогулки, они забыли про ребенка. Девочка осталась одна на крыльце здания, сидя на ступеньках, плакала.
На кадрах видно, что никого из воспитателей нет рядом. В какой-то момент к ребенку подошла женщина, которая передала ее сотрудникам.
Мама девочки рассказала, что ее дочь забыли на улице «из-за суеты».
«Нам рассказали, что одному из детей песок в глаза попал. Он расплакался, раскапризничался. Они все хаотично шли», - передает ее слова «360».
СК РФ по Московской области начал проверку по факту случившегося. Будет дана правовая оценка всем обстоятельствам и принято процессуальное решение.