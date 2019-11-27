В Кремле не исключили встречу лидеров России и Украины в Париже

Помощник президента России Юрий Ушаков считает, что во время проведения саммита «нормандской четверки» в Париже может состояться двусторонняя встреча Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом», - цитирует «Интерфакс» Ушакова.

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии по вопросам стабилизации ситуации в Донбассе состоится в Елисейском дворце 9 декабря.