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Беглов обозначил преимущества трассы М-11 для Петербурга

Александра Арсентьева
17:40 27.11.2019
Беглов отметил, что после ввода трассы последует повышение деловой активности, увеличение турпотока из Москвы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ

Трасса М-11 улучшит транспортную ситуацию на юге Петербурга, заявил губернатор города Александр Беглов на совещании о влиянии реализации проекта автодороги на развитие субъектов Российской Федерации.

«Трасса М-11 улучшит транспортную ситуацию на юге Петербурга и повысит доступность пригородов, таких как Колпино, Павловск и других», - заявил он.

Беглов отметил, что после ввода трассы последует повышение деловой активности, увеличение турпотока из Москвы. Также губернатор города выразил надежду, что продукция сельского хозяйства из соседних регионов станет дешевле.

Он также напомнил, что для трассы были построены две развязки, но их недостаточно. Губернатор выступил за то, что нужно построить еще одну в направлении аэропорта Пулково.

В среду Владимир Путин участвовал в открытии автотрассы М-11 Москва - Петербург. Магистраль связывает два мегаполиса и проходит от МКАД до Кольцевой автодороги вокруг Северной столицы. Ее общая протяженность составляет 669 километров.

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