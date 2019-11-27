Суд Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Стокгольмский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз». РИА Новости сообщает, что процедурных нарушений не выявлено и решение обжаловать нельзя.

«Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража!» - сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Таким образом, суд подтвердил прошлогоднее решение по обоюдному иску «Газпрома» и «Нафтогаза». Украинской стороне полагалась компенсация в 2,56 миллиарда долларов путем сложения претензий сторон, касавшихся контрактов на закупку и транзит российского газа. Позднее «Газпром» обжаловал решение. «Нафтогаз», в свою очередь, потребовал арестовать зарубежные активы российского концерна в качестве обеспечительной меры.

Решения по двум другим спорам между «Газпромом» и «Нафтогазом» будут вынесены в 2020 году.

В начале ноября «Нафтогаз» направил в Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма иск, касающийся газового транзита, на 12 миллиардов долларов.

Сейчас стороны пытаются договориться о продлении договора на транзит голубого топлива. Переговоры ведутся в трехстороннем формате при посредничестве Евросоюза.